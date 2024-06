Il controllo antidoping va per le lunghe: il bus della Francia lascia Dortmund senza Saliba

Giornata da dimenticare per Saliba quella di martedì: oltre alla delusione per il pari con la Polonia, anche la beffa finale.

La Francia è stata probabilmente una delle Nazionali che sin qui più ha deluso nel corso di Euro 2024.

Presentatasi ai blocchi di partenza come la grande favorita d’obbligo, non solo ha faticato più del previsto a superare la fase a gironi, ma si è dovuta accontentare di un secondo posto nel Gruppo D che l’ha spinta nella parte certamente più dura del tabellone (dove ci sono Spagna, Germania, Portogallo ed il Belgio prossimo avversario).

I Bleus hanno ‘steccato’ nell’ultima partita del girone non riuscendo ad andare altre ad un pareggio contro la Polonia già eliminata, il tutto in una giornata che per William Saliba ha assunto i contorni del danno unito alla beffa.