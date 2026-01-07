Il Como è la miglior difesa della Serie A: per la Champions League c'è anche Fabregas

Quando si è concluso il girone di andata, il Como è sesto in classifica con 33 punti conquistati, a solo meno tre da Roma e Juventus che però hanno una partita in più.

Vincendo il recupero contro il Milan, la squadra di Fabregas sarebbe addirittura a pari punti di Roma e Juventus, al quarto posto. In ogni caso però, il Como comincerà il girone di ritorno in piena corsa per la Champions League e nel peggiore dei casi con la qualificazione in Europa League che sembra davvero possibile.