Il Como è la miglior difesa della Serie A: per la Champions League c'è anche Fabregas

C'è una lotta per i primissimi posti, che vede coinvolte Inter, Napoli e Milan, ma anche una subito dietro per il quarto posto. E in questo caso a contenderselo sono Juventus e Roma.
Ma solo loro? No, la classifica parla chiaro, c'è anche il Como di Cesc Fabregas che fa parte a pieno titolo di questa corsa. Le ultime tre vittorie hanno rilanciato il Como.
Non solo per i risultati ma anche le prestazioni della squadra e i numeri difensivi che dimostrano la grande maturità raggiunta. Per Fabregas però adesso arriveranno due sfide molto importanti per capire se davvero il sogno Champions League potrà proseguire.