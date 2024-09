Il Como alla "spagnola" inizia a funzionare: Sergi Roberto è il trascinatore

La squadra di Fabregas comincia a mostrare segnali incoraggianti con la reazione e i tre goal in casa dell'Atalanta. E Sergi Roberto è già un leader.

Un momento atteso da 21 anni e 4 mesi. Con il successo in casa dell'Atalanta, il Como torna a vincere una partita in Serie A.

Non accadeva dal 24 maggio del 2002. In quella data a lasciare i tre punti ai comaschi fu il Torino, in una gara che però aveva ben poco significato se non quello statistico.

Il Como di Fabregas, questa volta, centra un successo importantissimo non solo per il morale e la classifica, ma soprattutto perché maturato in casa di una big del nostro campionato.