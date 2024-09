Il Chelsea si scatena in casa del West Ham: altra vittoria in trasferta, Maresca eguaglia Guardiola

West Ham United vs Chelsea

Il Chelsea domina in casa del West Ham ed inanella la sua terza vittoria in campionato: i Blues sono momentaneamente secondi.

Per la classifica definitiva bisognerà aspettare la giornata di domenica, quando il quinto turno si chiuderà con il big match che vedrà opposte Manchester City ed Arsenal, intanto però il Chelsea può osservarla con la soddisfazione di chi sta tenendo un rendimento molto elevato.

Una cosa non propriamente scontata, visto come sono andate le ultime stagioni, ma i Blues di Enzo Maresca non solo stanno continuando a mostrare progressi partita dopo partita, ma adesso possono anche godersi una seppur temporanea seconda posizione alle spalle del City a punteggio pieno.

La compagine londinese ha inanellato la sua terza vittoria in cinque partite (accompagnate da un pareggio ed una sconfitta subita proprio contro il City) e lo ha fatto imponendosi in maniera netta sul campo del West Ham.