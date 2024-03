Il caso del colpo di gennaio del Bayern: "Non gioca perché non sa l'inglese e il tedesco"

Bryan Zaragoza, preso dal Granada in un'operazione anticipata, è sceso in campo appena una ventina di minuti. Tuchel: "L'integrazione non è completa".

Lo strano caso del calciatore che era stato inizialmente acquistato per l'estate, poi è arrivato già a gennaio per colmare una situazione di emergenza, solo che in pratica non ha ancora messo piede in campo. Ovvero Bryan Zaragoza.

Di chi si parla? Del nuovo rinforzo del Bayern, arrivato in Baviera già durante il mercato invernale in una sorta di affare anticipato: i tedeschi avevano trovato l'accordo con il Granada per il 2024/2025, ma l'infortunio di Coman ha costretto ad accelerare i tempi.

Il problema, appunto, è che Zaragoza con Thomas Tuchel non sta giocando praticamente mai. E il motivo, come spiegato dall'allenatore, ha a che fare con una questione di... lingua.