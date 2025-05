Il caos dell'eventuale spareggio Napoli-Inter: calendario intasato e incastri al limite, la possibile data non piace ai nerazzurri

Nel caso la squadra di Conte e quella di Inzaghi chiudano il campionato a pari punti, sarebbe spareggio. Ma incastrarlo nel calendario non è semplice.

Sì, il Napoli ha attualmente tre punti di vantaggio sull'Inter. Se li è conquistati ad aprile, se li è tenuti stretti, ha tutta l'intenzione di non sprecarli fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Con la possibilità - perché no? - anche di aumentare il bottino nel weekend.

Però tre punti non sono una decina, anche se alla fine del torneo mancano appena tre giornate. E lo spettro dello spareggio, che si giocherebbe nel caso Napoli e Inter chiudessero con lo stesso numero di punti, è sempre lì ad aleggiare sulle teste dei protagonisti.

Spettro per il Napoli, soprattutto, che lo spareggio vuole fortissimamente evitarlo. Ma alla fine, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è uno spettro anche per l'Inter. Il motivo? Un calendario intasatissimo che complicherebbe e non poco la vita anche ai nerazzurri, oltre a chi lo spareggio dovrebbe concretamente organizzarlo.