Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Lelio Donato

Il calendario della Serie A durante le feste, tre turni di campionato e tanti big-match: si parte con Atalanta-Inter

La Serie A non si ferma neanche durante le feste, in programma addirittura tre turni di campionato fino all'Epifania. E non mancheranno i big-match: l'Inter affronterà Atalanta e Bologna prima della sfida contro il Napoli.

Pubblicità

C'era una volta la lunga pausa invernale della Serie A. Durante le feste di Natale, infatti, il campionato italiano si fermava completamente per osservare un periodo di riposo e ripartire con l'anno nuovo.

Una tradizione interrotta già da un po' di tempo sulle orme di quanto accade da sempre altrove e soprattutto in Inghilterra, dove si gioca il classico Boxing Day nel giorno di Santo Stefano.

Questa volta però la Serie A offrirà una vera e propria scorpacciata di calcio a tutti i tifosi, che potranno godersi la loro squadra del cuore sul divano davanti alla TV durante le vacanze natalizie.

  • TRE TURNI FINO ALLA BEFANA

    Saranno addirittura tre i turni di Serie A in programma tra fine anno e l'Epifania.

    Le squadre scenderanno in campo per la diciassettesima giornata nel week-end subito dopo Natale.

    Poi nuovo turno di campionato anche nel primo fine settimane del 2026, quindi ecco l'infrasettimanale nella classica data dell'Epifania.

    • Pubblicità

  • INTER SOTTO ESAME

    In questi tre turni di campionato durante le feste non mancheranno neppure i big-match.

    La squadra maggiormente sotto esame in tal senso sarà l'Inter. I nerazzurri, reduci dalla delusione della Supercoppa Italiana, vogliono tenersi la vetta della classifica.

    Ma per farlo dovranno superare prima l'Atalanta in trasferta e poi proprio il Bologna in casa, ovvero l'avversario che li ha eliminati in Arabia seppure ai calci di rigore.

    L'11 gennaio, dopo la trasferta di Parma, a San Siro arriverà infine il Napoli in quello che probabilmente sarà già un vero scontro diretto per lo Scudetto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GASPERINI SFIDA L'ATALANTA, NAPOLI CONTRO SARRI

    Durante le feste non mancheranno gli incroci più romantici.

    Gasperini, ad esempio, sabato 3 gennaio tornerà a Bergamo per affrontare la sua Atalanta sulla panchina della Roma.

    Nello stesso week-end. ma il giorno dopo, Maurizio Sarri invece accoglierà all'Olimpico il Napoli con cui ha vissuto forse gli anni più belli della sua carriera da allenatore.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • JUVE E MILAN CONTRO LE PICCOLE

    Calendario in discesa, almeno sulla carta, invece per Juventus e Milan durante le feste.

    I bianconeri affronteranno nell'ordine Pisa, Lecce e Cremonese con l'obiettivo di proseguire la striscia positiva e risalire la classifica.

    Il Milan, che ha già perso parecchi punti contro le piccole, dovrà fare grande attenzione alle sfide contro Verona, Cagliari e Genoa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I BIG-MATCH DELLE FESTE IN SERIE A

    • Domenica 28 dicembre, ore 20.45: ATALANTA-INTER
    • Sabato 3 gennaio, ore 20.45: ATALANTA-ROMA
    • Domenica 4 gennaio, ore 12.30: LAZIO-NAPOLI
    • Domenica 4 gennaio, ore 20.45: INTER-BOLOGNA
    • Mercoledì 7 gennaio ore 18.30: BOLOGNA-ATALANTA
0