Il calendario della Serie A durante le feste, tre turni di campionato e tanti big-match: si parte con Atalanta-Inter

C'era una volta la lunga pausa invernale della Serie A. Durante le feste di Natale, infatti, il campionato italiano si fermava completamente per osservare un periodo di riposo e ripartire con l'anno nuovo.
Una tradizione interrotta già da un po' di tempo sulle orme di quanto accade da sempre altrove e soprattutto in Inghilterra, dove si gioca il classico Boxing Day nel giorno di Santo Stefano.
Questa volta però la Serie A offrirà una vera e propria scorpacciata di calcio a tutti i tifosi, che potranno godersi la loro squadra del cuore sul divano davanti alla TV durante le vacanze natalizie.