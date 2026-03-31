Il Brasile è in grande difficoltà: la Seleção di Ancelotti continua a faticare a poco più di due mesi dai Mondiali

I cori per Neymar sono iniziati pochi istanti dopo che Hugo Ekitike aveva portato la Francia sul 2-0 contro il Brasile al Gillette Stadium. Era l'ultima cosa che Carlo Ancelotti avrebbe voluto sentire, ma probabilmente la prima che si sarebbe aspettato date le circostanze. La decisione dell'allenatore italiano di escludere dalla sua ultima convocazione il miglior marcatore di tutti i tempi della Seleção aveva tenuto banco durante la marcia di avvicinamento all'attesissima amichevole di giovedì a Foxborough.

Non è stato quindi affatto sorprendente sentire il nome di Neymar risuonare nello stadio mentre Vinicius Jr e compagni faticavano contro una squadra ridotta a 10 uomini. Tuttavia, l’idea che Neymar avrebbe potuto fare la differenza in quella giornata era ridicola.

Il 34enne non è affatto in forma per il calcio di altissimo livello in questo momento, ma c'è un clamore sempre crescente affinché venga richiamato per i Mondiali e la cosa illustra perfettamente quanto sia in difficoltà il Brasile a poco più di due mesi dalla partita d'esordio contro il Marocco a East Rutherford...