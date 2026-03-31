Il Brasile è in grande difficoltà: la Seleção di Ancelotti continua a faticare a poco più di due mesi dai Mondiali

Matheus Cunha ha segnato un solo goal in 20 partite con il Brasile, João Pedro non è ancora andato a segno, mentre Vinicius e Raphinha continuano a essere criticati perché non riescono a giocare in nazionale allo stesso livello che hanno nei loro club.
Le difficoltà di Vinicius sono particolarmente preoccupanti, poiché la nomina di Ancelotti avrebbe dovuto far emergere tardivamente il meglio dell'ala del Real Madrid, eppure l'erede più ovvio di Neymar continua a deludere le aspettative. Per quanto riguarda Raphinha, il problema al tendine del ginocchio che lo ha costretto a uscire all'intervallo contro la Francia dovrebbe tenerlo fuori dai campi per cinque settimane e sono proprio le condizioni dell'attaccante del Barcellona che dovrebbe preoccupare molto di più i tifosi della Seleção, dato che è uno dei pochi giocatori della rosa con la classe e il carattere necessari per brillare ai Mondiali di questa estate.
Naturalmente, l'attenzione rimarrà senza dubbio su Neymar, con evidente fastidio di Ancelotti, che secondo quanto riferito avrebbe deciso di rifiutarsi di rispondere a domande sui giocatori che non fanno parte della sua rosa. Non c'è però alcuna possibilità che il dibattito su di lui si plachi, anche se avrebbe molto più senso per i media e i tifosi concentrarsi sulla forma e la condizione fisica di Endrick al Lione e di Estevao al Chelsea.
L'ex centrocampista Felipe Melo è arrivato addirittura ad affermare che Neymar, anche su una gamba sola, sarebbe comunque un'opzione migliore rispetto a chiunque altro, il che difficilmente contribuirà a infondere fiducia negli attaccanti brasiliani, attualmente in crisi.
Il fatto è, però, che molti membri della rosa brasiliana vorrebbero vedere Neymar convocato per i Mondiali – tra cui Joao Pedro, Fabinho e Casemiro – quindi ci sarà senza dubbio la tentazione per Ancelotti di includere l’ex superstar del Barcellona e del Paris Saint-Germain solo per placare la stampa, i tifosi e persino i propri giocatori.
Tuttavia, Neymar non è riuscito a portare il Brasile alla gloria mondiale quattro anni fa, quindi non c'è alcun motivo di credere che possa farlo quest'estate. Questa è una squadra più debole di quella che Tite ha portato in Qatar e con una fiducia preoccupantemente bassa.
La nomina di Ancelotti aveva lo scopo di risollevare il morale e migliorare i risultati, ma finora è riuscito a vincere solo quattro delle sue nove partite, e il Brasile ha finito per classificarsi al quinto posto nelle qualificazioni CONMEBOL, nonostante fosse quarto quando lui ha assunto l’incarico.
Quindi, tralasciamo il fatto che Neymar non sia presente nella rosa di Ancelotti, ciò che preoccupa davvero è che il Brasile non abbia né slancio, né fiducia, né stabilità.