Il bomber silenzioso che fa felice Ranieri: Shomurodov risorsa con la Roma nel destino

Roma vs Juventus

A gennaio doveva andare al Venezia, ma una rete in Europa League ha cambiato il suo destino: ora Shomurodov è una risorsa nella corsa per l’Europa.

Eldor Shomurodov sa farsi trovare pronto. Una qualità non proprio comune a tutti e che Claudio Ranieri apprezza tantissimo. Se mai ce ne fosse bisogno, l’attaccante uzbeko contro la Juventus ha fornito l’ennesima controprova.

L’allenatore giallorosso lo manda in campo a inizio ripresa e lui quattro minuti dopo segna il goal decisivo per l’1-1 finale, risultato che interrompe la striscia di sette vittorie consecutive in campionato, ma che lascia vice più che mai le speranze d’Europa della Roma.

Un bomber silenzioso che a gennaio poteva cambiare maglia, ma che è rimasto in giallorosso per un goal che ha cambiato il suo destino e anche per volontà di Ranieri che ha sempre creduto tantissimo nelle sue qualità. Fiducia ripagata.