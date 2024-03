Il Bologna-Inter di Arnautovic inizia in maniera dolcissima: l'accoglienza degli ex compagni è da brividi

L'ex torna al Dall'Ara e viene ricevuto calorosamente dai giocatori rossoblù: abbracci e sorrisi durante il riscaldamento.

Tempo di ex, tempo di qualche lacrimuccia. Normale che sia così, quando si sfidano Bologna e Inter. Gara che ha un sapore particolare per la classifica, dolcissima per entrambe, ma anche per qualche ex dal cuore diviso a metà.

Thiago Motta, intanto. Metronomo dell'Inter del Triplete, intoccabile di José Mourinho, personaggio indimenticato nel mondo nerazzurro. E poi Marko Arnautovic, ex un pochino più fresco ma pure lui con il suo bel perché.

Arnautovic parte dalla panchina al Dall'Ara: Simone Inzaghi gli ha preferito Alexis Sanchez e Marcus Thuram, almeno inizialmente. Ma il pomeriggio è cominciato lo stesso in maniera particolare per l'austriaco.