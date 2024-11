Il Bologna di Italiano convince in campionato: ha gli stessi punti dei rossoblù di Thiago Motta

Stesso bottino di punti rispetto a un anno fa dopo tredici giornate per il Bologna: sabato 7 dicembre ci sarà la sfida tra Italiano e Motta.

Male in Champions League, a proprio agio in campionato: prosegue la stagione dai due volti del Bologna.

Campagna europea a parte, i numeri rispetto alla passata stagione - culminata con un esaltante quinto posto - sono praticamente gli stessi: una bella soddisfazione per Vincenzo Italiano, capace di trasformare le critiche iniziali in benzina per fare sempre meglio.

Il confronto a distanza, tra presente e passato, con Thiago Motta avrà un capitolo direttamente dal vivo nel prossimo turno, quando Juventus e Bologna si affronteranno all'Allianz Stadium di Torino.