Il biennio di Sergio Conceição all'Inter: i derby contro il Milan, il rapporto con Vieri, il 5 maggio

Il nuovo allenatore del Milan ha trascorso due anni a Milano da calciatore, ma con la maglia nerazzurra. Vedendosi sfuggire uno Scudetto in extremis.

I più giovincelli magari non se lo ricordano, ma Sergio Conceição, nuovo allenatore del Milan, a Milano ha già vissuto un pezzo della propria carriera professionale. Non da tecnico: da calciatore. E non in rossonero: all'Inter.

Accadeva una vita fa, altri tempi, altro calcio, altra Serie A. Anni in cui le sette sorelle andavano via via sfaldandosi, anni in cui l'Inter cercava disperatamente di uscire da un tunnel di insuccessi che in Italia durava addirittura dal 1989, l'anno dello Scudetto dei record.

Nemmeno Sergio è riuscito a interrompere il trend negativo. Anche se ci è andato vicino. Molto vicino.