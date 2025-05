Il Betis delle ex stelle: da Antony a Isco, quanto talento nelle mani dell’ingegnere Pellegrini

Real Betis vs Fiorentina

Tra la Fiorentina e la terza finale di Conference League consecutiva c’è il Betis: una squadra piena zeppa di talento guidata da Pellegrini.

180’ per provare a centrare l’accesso alla terza finale di Conference League consecutiva. Tra la Fiorentina e l’atto conclusivo della competizione ci sono gli spagnoli del Betis.

Una squadra che da febbraio in poi ha cambiato marcia e che mai nella sua storia si era spinta così in avanti in una competizione europea.

Una formazione piena zeppa di ex stelle, se così le possiamo definire, e di un allenatore, Manuel Pellegrini, che in carriera ha allenato tra le altre anche Real Madrid e Manchester City.

Ma come gioca il Betis? Chi sono le stelle della formazione spagnola? Cosa dovrà temere maggiormente la Fiorentina?