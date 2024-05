Il Bayer Leverkusen ce l'ha fatta: 2-1 all'Augsburg, ha chiuso la Bundesliga da imbattuto

La squadra di Xabi Alonso chiude con 28 vittorie e 6 pareggi in 34 giornate. E ora punta un clamoroso Treble senza sconfitte.

Nessuno ci era mai riuscito. Neppure il Bayern, il cannibale del movimento tedesco. Ed è per questo che il 18 maggio 2024 è già diventato una data storica in Bundesliga: la data simbolo della stagione fin qui perfetta del Bayer Leverkusen.

La squadra di Xabi Alonso ha vinto anche alla trentaquattresima e ultima giornata di campionato: ha battuto anche l'Augsburg, con un 2-1 che, per una volta, non è maturato nei minuti di recupero come accaduto in tante occasioni in questa stagione.

E così, il percorso perfetto è stato compiuto senza sbavature. In attesa degli ultimi due incontri stagionali, che potrebbero proiettare il Bayer Leverkusen dalla storia alla leggenda del calcio.