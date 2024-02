Il Barcellona vuole Luis Maximiano: in Serie A 6 minuti da incubo con la Lazio

Ancora di proprietà dei biancocelesti, ma in prestito all'Almeria, Maximiano è entrato nelle mire del Barcellona: può fare il vice Ter Stegen.

C'era un tempo, neppure lontanissimo, in cui il posto da titolare tra i pali della Lazio sembrava essere in costante ballottaggio: da una parte Ivan Provedel, dall'altra Luis Maximiano.

Poi è andata com'è andata: Provedel si è guadagnato la maglia da titolare, Maximiano ha preso altre strade. Quella della Spagna, per la precisione. Dove, diversamente dall'Italia, continua a essere tenuto in discreta considerazione.

La riprova? L'interesse che il Barcellona ha riposto nei suoi confronti in vista della prossima stagione. E per quanto possa sembrare improbabile pensare a Maximiano come vice Ter Stegen, è un'ipotesi che in Spagna reputano concreta.