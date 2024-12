Il Barcellona stabilisce un record: 17 giocatori utilizzati in una partita, non era mai accaduto in Liga

In occasione di Barcellona-Las Palmas è accaduto un qualcosa di storico: questo grazie ad una regola che viene applicata raramente.

Serviva una vittoria al Barcellona per tornare ad accelerare in campionato e per tenere a distanza il Real Madrid e l’Atletico Madrid e invece, nel 15° turno di Liga, la compagine blaugrana è incappata in una clamorosa sconfitta.

I catalani sono caduti tra le mura amiche dell’Estadio Olimpico contro il Las Palmas (1-2 il risultato finale), inanellando così la seconda battuta d’arresto nelle ultime tre uscite.

Un passo falso che di fatto riapre una corsa al titolo che, solo fino a poche settimane fa vedeva il Barça lanciatissimo, ma anche una partita destinata in qualche modo ad entrare nella storia della Liga.