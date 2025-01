Il Barcellona può tesserare Dani Olmo e Pau Victor: via libera del CSD, possono giocare la Supercoppa di Spagna

Athletic Bilbao vs Barcellona

Colpo di scena a poche ore dalla semifinale della Supercoppa di Spagna contro l'Athetic: arriva il via libera del Consejo Superior de Deportes.

A un’ora dalla semifinale della Supercoppa di Spagna, il Consejo Superior de Deportes (CSD) ha accolto a sorpresa la richiesta del Barcellona, concedendo la possibilità ai blaugrana di tesserare Dani Olmo e Pau Victor almeno fino a quando non verrà presa una decisione definitiva sul loro status.

Nonostante questa decisione, che consente formalmente di convocare entrambi, Hansi Flick non li ha inseriti nella lista per la semifinale contro l’Athletic Bilbao, rendendo di fatto impossibile il loro impiego in questa prima gara.

Il provvedimento del CSD non assicura comunque la presenza di Olmo e Víctor nelle altre competizioni di RFEF e LaLiga nelle prossime settimana.

Quella del Consiglio Superiore dello Sport è, infatti, una misura preventiva pensata per evitare danni irreparabili in attesa di chiarire se la normativa federale consenta effettivamente il reintegro dei giocatori dopo la scadenza del 31 dicembre.