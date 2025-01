Il Barcellona iscrive Dani Olmo e Pau Victor, la rabbia dell'Atletico Madrid: "Precedente pericoloso, sdoganata la violazione delle regole"

Il club catalano ha annunciato l'iscrizione dei due dopo la decisione del Consiglio Superiore dello Sport: le reazioni dure di club e Tebas.

L’ufficialità è arrivata e, insieme a essa, anche le polemiche che ormai da settimane infiammano l’ambiente del calcio spagnolo.

Il Barcellona ha infatti comunicato di aver registrato Dani Olmo e Pau Victor per la Liga, grazie alla decisione del Consiglio Superiore dello Sport (Consejo Superior de Deporte) che ha accolto il ricorso dei blaugrana.

La risposta dell’Atletico Madrid non si è fatta attendere e, come già accaduto per Las Palmas, il club di Madrid ha diramato un comunicato in cui contesta la scelta delle autorità sportive e mette in guardia l’intero sistema calcistico nazionale.