Il baby Monga esordisce in Premier League con il Leicester con una maglia senza sponsor: il motivo

Mandato in campo contro il Newcastle, il classe 2009 è il secondo giocatore più giovane a esordire in Premier. In campo con una maglia “speciale”.

Esordire in Premier League ad appena 15 anni e 271 giorni. Jeremy Monga non dimenticherà mai più questo giorno, una data che resterà per sempre impressa nella sua carriera e nella sua vita. Il giovanissimo esterno offensivo classe 2009 ha esordito nel massimo campionato inglese con addosso la maglia del Leicester: Ruud Van Nistelrooy lo ha mandato in campo al minuto 74 al posto di El Khannouss nella gara persa 3-0 contro il Newcastle. Ma, particolare che non è passato sicuramente inosservato, a differenza dei suoi compagni di squadra, Monga è entrato in campo con una maglia “particolare”, ovvero senza la presenza dello sponsor sul petto. Il motivo è da ricercare proprio nella sua giovanissima età… L'articolo prosegue qui sotto