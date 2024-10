Ikoné bomber per una sera: non segnava una doppietta da quasi 8 anni

FC San Gallo vs Fiorentina

Nel poker della Fiorentina a San Gallo c'è la firma di Ikoné: doppietta per il francese, la prima da quasi otto anni a questa parte.

Serata sulle montagne russe per i tifosi della Fiorentina, che alla fine hanno potuto esultare per la seconda vittoria nella fase a campionato di Conference League: merito del poker rifilato al San Gallo, non senza grattacapi offerti da un primo tempo al di sotto della soglia della sufficienza.

I viola si sono rifatti grazie a una ripresa decisamente più brillante e che ha messo in luce la stella di Jonathan Ikoné, trascinatore dei suoi con la doppietta spacca-risultato.

Un evento rarissimo per il francese, che l'ultima marcatura multipla l'aveva festeggiata quasi otto anni fa.