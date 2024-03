Iervolino e una Salernitana quasi in Serie B: "Calciatori strapagati, ma la colpa è sempre degli altri"

Il presidente granata al 'Corriere della Sera': "L'anno prossimo sarà rivoluzione: basta coi nomi. A Nicola ho fatto un grande torto".

Solo la matematica, ormai, separa la Salernitana dalla retrocessione in Serie B. E pure Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ne è pienamente consapevole.

Stop ai sogni, stop alle speranze, stop ai voli pindarici: dopo mesi costellati da sconfitte e figuracce, il pensiero corre già verso la prossima stagione, quando la formazione campana, a meno di miracoli a oggi impronosticabili, disputerà la Serie B.

In che modo? Con una rosa rivoluzionata rispetto a quella attuale, come ammesso da Iervolino in un'intervista al 'Corriere della Sera': tanti giovani in più, con tanti nomi grossi in meno. E magari un allenatore emergente.