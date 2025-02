Ibrahimovic su Gimenez: "Arrivare in Italia non è semplice, dobbiamo aiutarlo a far sì che pensi solo al calcio"

Lo svedese presenta Empoli-Milan e delinea le "difficoltà" di Conceiçao: "Nel calcio moderno devi attaccare e difendere". Su Gimenez: "Lo aiuteremo".

Il mercato è finito, ha portato in dote tanti cambiamenti e un nuovo Milan. Ma ora è nuovamente tempo di pensare al campionato: la squadra di Sergio Conceiçao scende in campo a Empoli per accorciare sulla zona Champions League.

Prima della partita del Castellani è intervenuto davanti alle telecamere di DAZN Zlatan Ibrahimovic, che si è focalizzato su alcuni argomenti, tra cui il modo in cui il Milan proverà a semplificare l'inserimento in Italia di Santiago Gimenez, la sua nuova stella.

Ecco dunque le parole dello svedese a ridosso dell'importantissima sfida di Empoli.