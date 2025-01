Ibrahimovic annuncia interventi sul mercato per il Milan: "Qualcosa succederà, è tutto sotto controllo"

Il dirigente ha parlato prima di Inter-Milan, finale di Supercoppa: "Leao recuperato in extremis? Quando entri in campo non senti più niente".

Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, è intervenuto prima della partita contro l'iInter, derby caldissimo e decisivo che a partire dalle 20 metterà in palio la Supercoppa Italiana. Lo svedese ha parlato a Mediaset dell'imminente sfida, ancora più delicata in quanto varrà un trofeo, ma anche dell'impatto che il nuovo allenatore Sergio Conceicao ha avuto sul Milan. Tra le varie questioni, Ibrahimovic è intervenuto anche sul mercato rossonero di gennaio, quello che i tifosi sperano possa aiutare la squadra di Conceicao in vista del proseguo dell'annata. L'articolo prosegue qui sotto