Riecco Ibrahimovic: "Quando torna il leone i gattini spariscono". E con Boban sono scintille sul ruolo

AC Milan vs Liverpool

Lo svedese si è presentato in tv, parlando della propria assenza e del proprio ruolo: "Io comando". Su Osimhen: "Abbiamo preso chi volevamo".

Zlatan Ibrahimovic è tornato. A Milanello e pure in tv. Come accaduto qualche minuto prima dell'inizio di Milan-Liverpool, prima partita del girone di Champions League.

Lo svedese, di nuovo presente a San Siro, si è presentato davanti alle telecamere di Sky Sport, che gli hanno strappato alcune dichiarazioni.

Parole con un certo peso e di una certa rilevanza. Sia sulle sue recenti assenze "per motivi personali" che sulla questione di un ruolo che, come Zvone Boban, non tutti hanno ancora compreso.