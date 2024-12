Ibrahimovic e l’esonero di Paulo Fonseca: “Un errore mandarlo in conferenza stampa, mi scuso con lui”

Zlatan Ibrahimovic presenta il nuovo tecnico del Milan Sergio Conceiçao: “Un vincente che porta carattere, Fonseca esonerato per i risultati”.

Da un tecnico portoghese ad un altro. Il Milan, chiusa la parentesi Paulo Fonseca, riparte da Sergio Conceiçao.

All’ex tecnico del Porto il compito di rivitalizzare un gruppo che nel corso degli ultimi mesi non è riuscito ad esprimersi sui livelli che in molti si aspettavano.

I rossoneri sono chiamati ad inseguire in campionato, dove il distacco dalle prime si è fatto via via sempre più importante, e a proseguire con rinnovata fiducia in Champions League e Coppa Italia, mentre per l’immediato il grande obiettivo si chiama Supercoppa Italiana.

A presentare Conceiçao alla stampa è stato Zlatan Ibrahimovic.