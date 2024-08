Ibrahimovic al The Athletic: "Al Milan ho aperto la strada a una nuova generazione"

Lo svedese parla del rapporto con il Milan e della decisione di tornare al Milan nel 2020: "Ero l'angelo custode di una squadra giovane".

Il Milan attuale, quello trovato al momento del suo rientro dagli Stati Uniti nel 2020, il presente e il futuro: di questo e di altro ha parlato Zlatan Ibrahimovic in una lunga intervista al The Athletic.

Una chiacchierata nella quale lo svedese ha ribadito più volte un concetto: la scelta di tornare al Milan quattro anni fa è stata presa non tanto per ambizioni personali, quanto per "aprire la strada a una nuova generazione", per usare le sue parole.

Ecco dunque gli stralci migliori dell'intervista rilasciata da Ibra al The Athletic.