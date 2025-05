Ibrahima Niane squalificato per due anni dalla Ligue 1: è risultato positivo all'ecstasy

L'attaccante dell'Angers è risultato positivo al test antidoping ed è stato squalificato dalla federazione francese: lo stop sarà di due anni.

Ibrahima Niane, attaccante dell'Angers - formazione della Ligue 1 -, è stato squalificato dall'Agenzia antidoping francese dopo essere risultato positivo all'ecstasy.

Il classe 1999 senegalese era già stato escluso dalla rosa a fine aprile scorso, anche a causa di alcuni diverbi con il compagno di squadra Florent Hanin e con l'allenatore Alexandre Dujeux.

L'attaccante, che è in scadenza di contratto con i francesi, non è stato in grado di giustificare la sua positività e non potrà giocare fino al 2027.