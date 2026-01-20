Pubblicità
Ibrahim Sulemana BolognaGetty Images
Stefano Silvestri

Ibrahim Sulemana torna al Cagliari: formula e cifre dell'affare con l'Atalanta, titolare o no con Pisacane

Il centrocampista ghanese lascia il Bologna, torna a Bergamo e viene dirottato in Sardegna. Per lui si tratta di un ritorno: ci aveva già giocato nella stagione 2023/2024.

Tra il ritorno di Dossena dal Como e lo scambio Luvumbo-Cutrone col Parma, il Cagliari si sta rivelando attivissimo durante il mercato di gennaio. E intanto sta rinforzando il centrocampo: come rivela Sky, è in arrivo Ibrahim Sulemana.

Il centrocampista ghanese è di proprietà dell'Atalanta, ed è proprio con il club orobico che quello sardo ha trattato con successo per riportarlo sull'isola. Ma ha trascorso la prima parte della stagione al Bologna, senza trovare mai spazio.

Per Sulemana, come accennato, si tratta di un ritorno: l'ex centrocampista del Verona ha giocato a Cagliari nella stagione 2023/2024, dopo la quale è stato prelevato dall'Atalanta.

  • LA FORMULA DELL'OPERAZIONE

    Sulemana arriva a Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto: il club rossoblù lo riavrà dunque a titolo temporaneo, almeno inizialmente, in attesa di capire se vorrà acquisirlo a titolo definitivo al termine della stagione.

    Il giocatore ghanese era stato ceduto con la stessa formula al Bologna nelle ultime ore dello scorso mercato estivo. Ma il prestito con i felsinei è stato interrotto già a metà stagione.

  • LE CIFRE DELL'ACCORDO

    Già stabilite anche le cifre dell'operazione tra il Cagliari e l'Atalanta: al termine della stagione, se i sardi avranno intenzione di riscattare Sulemana, dovranno versare 11 milioni di euro nelle casse della società orobica.

  • TITOLARE O NO?

    Sulemana lascia il Bologna proprio per l'impossibilità di trovare spazio nel foltissimo centrocampo di Italiano: da Freuler a Pobega, passando per Moro e Ferguson, le gerarchie della rosa rossoblù sono rimaste immutate praticamente dal giorno zero.

    Diversa è la situazione al Cagliari, che dall'inizio del mercato sta cercando un nuovo centrocampista e non ha ancora abbandonato neppure la pista che porta a Nicolussi Caviglia: nel gruppo di Pisacane, sì, Sulemana può a buon diritto sperare di prendersi una maglia da titolare.

    L'ex veronese può giocare sia davanti alla difesa che come mezzala: un jolly utile a Pisacane per alternare i vari Adopo, Prati, Deiola e Mazzitelli, quest'ultimo decisivo sabato contro la Juventus.

  • LA MEZZA STAGIONE AL BOLOGNA

    Per quanto riguarda la mezza stagione al Bologna, come detto, quasi non ci sono tracce: Sulemana è sceso in campo tre volte in Serie A, sempre da subentrato e sempre nei finali di partita, per un totale di 42 minuti recuperi esclusi. L'unica presenza da titolare risale al 2-1 in Coppa Italia al Parma, a inizio dicembre: in quell'occasione il giocatore ghanese ha collezionato una settantina di minuti.

