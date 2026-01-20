Ibrahim Sulemana torna al Cagliari: formula e cifre dell'affare con l'Atalanta, titolare o no con Pisacane

Tra il ritorno di Dossena dal Como e lo scambio Luvumbo-Cutrone col Parma, il Cagliari si sta rivelando attivissimo durante il mercato di gennaio. E intanto sta rinforzando il centrocampo: come rivela Sky, è in arrivo Ibrahim Sulemana.

Il centrocampista ghanese è di proprietà dell'Atalanta, ed è proprio con il club orobico che quello sardo ha trattato con successo per riportarlo sull'isola. Ma ha trascorso la prima parte della stagione al Bologna, senza trovare mai spazio.

Per Sulemana, come accennato, si tratta di un ritorno: l'ex centrocampista del Verona ha giocato a Cagliari nella stagione 2023/2024, dopo la quale è stato prelevato dall'Atalanta.