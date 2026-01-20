I tifosi di Senegal, Costa d'Avorio, Iran e Haiti non saranno al Mondiale? Mamdani chiederà a Trump un passo indietro

A meno di cinque mesi dal Mondiale, previsto negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, non è ancora chiaro se i tifosi di alcuni paesi potranno assistere alle partite di scena negli USA a giugno e luglio.

Il Travel Ban imposto dal presidente Donald Trump prevede il divieto di ingresso nel paese ai cittadini di 12 paesi e restrizioni a quelli di altri sette. Senegal, Costa d'Avorio, Iran e Haiti si sono qualificati per la Coppa del Mondo e rientrano tra le nazioni i cui tifosi dovranno fare i conti con diverse restrizioni, tanto che il sindaco di New York e grande appassionato di calcio, Zohran Mamdani, ha riferito che intende sollevare la questione nel prossimo incontro con Trump.

Lo scorso dicembre Trump ha sospeso l'ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di Costa d'Avorio e Senegal, anche nell'ambito del turismo e nonostante ci siano esenzioni per giocatori e staff, non esistono attualmente eccezioni per i tifosi dei due paesi africani che prenderanno parte alla Coppa del Mondo al pari delle colleghe continentali Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria, Ghana, Sudafrica e Capo Verde.