I segreti della Lazio di Baroni: due moduli, goal e assist delle ali, Dia jolly e Rovella-Guendouzi da nazionale

Rotazioni costanti, ampia scelta in vari ruoli e sorprese: come Baroni ha costruito la sua nuova Lazio e tutte le carte a disposizione del tecnico.

La forza delle idee e quella fame di chi non vuole sprecare la grande occasione. Tante risorse e due moduli. Ma soprattutto quella capacità di saper costruire un gruppo solido con alla base una filosofia ben definita e un patto interno forte e chiaro: niente calcoli, lottare per vincere ogni partita.

La Lazio di Marco Baroni rappresenta un’alchimia che in pochi si aspettavano a questo punto della stagione. La vittoria per 3-1 contro il Napoli negli ottavi di Coppa Italia ha sottolineato ancora una volta la forza di un gruppo che nonostante le rotazioni riesce a tirare fuori sempre il meglio e a mettere in campo una prestazione di livello, indipendentemente dalla situazione e dall’avversario.

Un aspetto che è apparso evidente nel confronto con un Napoli ‘B’, a tratti spaesato e poco affiatato a differenza di una Lazio che cambia tanto - non tutto - ma riesce ad essere sempre competitiva e a dare ottime risposte.

Una Lazio che aveva dimostrato questo già nelle scorse settimane, nelle gare di Serie A ed Europa League, in cui Baroni aveva effettuato qualche cambio lanciando un messaggio chiaro: non importa la competizione e l’avversario, il gruppo è completamente coinvolto e tutti possono essere utili alla causa.