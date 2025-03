I problemi del Newcastle: i 'Magpies' devono scrollarsi di dosso l'etichetta di squadra 'quasi perfetta'

Newcastle in attesa di risultati importanti: la finale di Carabao Cup è una chance ghiotta per dare un'accelerata decisa al progetto.

Il Newcastle è a una sola partita dal vincere il suo primo trofeo in quasi 56 anni. Non c'è stato nessun titolo da festeggiare a Tyneside dal trionfo nella Coppa delle Fiere del 1969 (più tardi nota come Coppa UEFA/Europa League), ma questo digiuno finirà se Eddie Howe riuscirà a battere il Liverpool nell'imminente finale di Carabao Cup.

Howe è anche in lizza per diventare il primo allenatore inglese a vincere un trofeo importante da quando Harry Redknapp ha portato il Portsmouth alla gloria in FA Cup nel 2008. Sotto la guida di Howe, il Newcastle è tornato a essere una squadra temibile in Premier League e una vittoria a Wembley coronerebbe i quattro anni di gestione dei 'Magpies'.

Ma non è tutto per il Newcastle. Il Liverpool è il grande favorito, dato il suo status di capolista della Premier League, quindi sulla squadra di Howe non c'è molta pressione. Tornare in Champions League, piuttosto, è la priorità principale dei bianconeri, che si trovano in una posizione di forza a dieci partite dalla fine del campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

Il punto è che il Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita (PIF), che ha completato l'acquisizione del Newcastle per 305 milioni di sterline nell'ottobre 2021, ha aspirazioni molto più grandi della vittoria della Carabao Cup. Probabilmente Howe non se la caverà con un'altra stagione in cui l'obiettivo sarà lottare solo per i primi quattro posti e per il meno prestigioso dei tre trofei nazionali in palio per i club della Premier League.

Una vittoria domenica contribuirà in qualche modo a sbarazzarsi dell'etichetta di "quasi campioni" del Newcastle, ma non garantirà affatto il futuro a lungo termine di Howe. Questo club punta al massimo, e Howe ha ancora molto da fare se vuole restare al timone anche nella prossima fase del progetto.