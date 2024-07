I premi della UEFA per Euro 2024: quanto incassano i club di Serie A

La classifica degli incassi dei club di Serie A dall'UEFA nell'ambito del 'Club Benefit Programme' di Euro 2024: Inter davanti a tutti.

Euro 2024 è agli sgoccioli e domenica sera conosceremo la nazionale regina tra la Spagna e l'Inghilterra, protagoniste nella finalissima in programma all'Olympiastadion di Berlino.

Nessun esponente della Serie A avrà la possibilità di giocarsi la vittoria del titolo, alla luce dell'uscita di scena in semifinale degli ultimi 'reduci': la partecipazione a Euro 2024 dei giocatori militanti in Italia è stata comunque corposa.

Il 'prestito' dei rispettivi calciatori alle varie nazionali permette ai club di incassare una cifra nell'ambito del 'Club Benefit Programme' dell'UEFA, somma non uguale per tutti e determinata da questi fattori, riportati da 'Calcio e Finanza':

il numero di giocatori selezionati per partecipare a Euro 2024;

per partecipare a Euro 2024; il numero di giorni in cui ogni giocatore ha presenziato al torneo finale, a partire da dieci giorni prima dell'esordio della sua squadra nazionale e fino al giorno dopo l’ultima partita;

la categoria FIFA dei club, secondo le ultime linee guida stabilite nella relativa Circolare FIFA. La UEFA si baserà in linea di principio sulla categoria del club indicata nel Sistema di Trasferimento FIFA (TMS) entro il 1° luglio 2024 (questa dipende dal contesto in cui il club gioca).

L'ammontare esatto della cifra giornaliera per quanto riguarda i giocatori delle società di Serie A è di 10000 euro: ciò è stabilito in base a tre categorie per ordine di importanza, con il massimo campionato nostrano a rientrare nella prima che è anche la più munifica.

Di seguito la classifica, dall'ultimo al primo posto, degli incassi delle squadre che hanno partecipato alla Serie A 2023/24.