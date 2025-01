I nuovi acquisti di gennaio possono giocare in Champions League? Il regolamento per la fase a campionato e l'eliminazione diretta

La Champions League entra nella fase decisiva: come funzionano le liste per i nuovi giocatori, ecco quando le squadre potranno inserirli.

Il nuovo formato della Champions League, non più con 8 gironi ma uno solo che racchiude tutte le 32 squadre partecipanti, ha portato tante novità e cambiamenti, come le due partite in più nella prima fase a gennaio.

La competizione europea sta per entrare nel momento decisivo, manca infatti solo una giornata e poi si chiuderà la fase a campionato, prima di iniziare con le gare ad eliminazione dirette.

La settima giornata si è giocata quindi con il mercato aperto, così come l'ottava e a proposito di questo ci sono regole precise che riguardano i nuovi acquisti. Potranno giocare l'ultima partita del "girone" e successivamente la fase ad eliminazione diretta? Cosa dice il regolamento e tutti i criteri che i club dovranno rispettare.