I nuovi acquisti di gennaio possono giocare i recuperi Bologna-Milan e Fiorentina-Inter? La decisione e cosa dice il regolamento

I volti nuovi di gennaio saranno arruolabili per il recupero di Serie A Bologna-Milan, ma non per quello tra Fiorentina e Inter: il motivo.

Con la chiusura del mercato di gennaio, da qui a fine stagione parola esclusivamente al campo. Serie A pronta ad entrare nel vivo, con una seconda metà del campionato che - in relazione ai rispettivi obiettivi - si preannuncia avvincente per tutte le squadre. L'articolo prosegue qui sotto La classifica, al momento, vede quattro formazioni con una partita in meno a causa di due recuperi da disputare: trattasi di Bologna-Milan e Fiorentina-Inter. Con i movimenti della finestra invernale andati in scena fino alla mezzanotte di lunedì, domanda sorge spontanea: i nuovi acquisti possono giocare i match in questione? Vediamo qual è la decisione presa al riguardo e cosa dice il regolamento.