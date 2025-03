I mille ruoli di Bastoni tra Inter e Italia, da centrale difensivo a esterno a tutta fascia: col Feyenoord un banco di prova

Il mancino dovrà giocare in un ruolo inedito al posto di Dimarco. Stabilizzatosi come terzo di difesa, negli ultimi mesi ha giocato quasi ovunque.

E così, Simone Inzaghi ha trovato la soluzione per sopperire all'assenza contemporanea di quasi tutti i propri esterni di centrocampo. Niente cambio modulo, niente spostamento di Dumfries: sarà Alessandro Bastoni a prendere il posto dell'infortunato Dimarco in casa del Feyenoord.

Acerbi in difesa, Dumfries a destra, Bastoni sulla corsia opposta. A tutta fascia, dunque. Il che, per uno come lui abituato a giocare qualche metro più indietro, è un inedito totale. Così si schiererà l'Inter al De Kuip. E il fatto che debba farlo in un ottavo d'andata di Champions League renderà il suo tardo pomeriggio ancora più particolare.

Bastoni avrà il compito di difendere e di ricomporre la retroguardia in un 4-4-2 in fase di ripiegamento, il che in effetti è il suo pane, ma anche di attaccare: e qui sì, nonostante il piede sinistro dell'ex parmense sia notoriamente delicato, le differenze con Dimarco si noteranno tutte.