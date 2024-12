I goal, l’arrivederci, il ritorno e l’addio: la breve ma intensa avventura di Balotelli al Milan

AC Milan vs Genoa

Mario Balotelli ritroverà il Milan, ma questa volta da avversario: la sua intensa avventura con la maglia rossonera addosso.

Sono passati undici anni dall’inizio della sua avventura al Milan, eppure sembra ieri.

Undici anni nei quali, come è ovvio che sia soprattutto in ambito sportivo, tutto è cambiato. Dal gennaio del 2013 al dicembre del 2024, dall’inizio di un capitolo che sarebbe potuto anche essere lunghissimo, a quel lungo girovagare che lo ha portato, in maniera sorprendente, ad incrociare di nuovo il Diavolo, ma questa volta da avversario.

Il Milan questa sera affronterà a San Siro il Genoa guidato da una vecchia conoscenza come Patrick Viera, ma il più atteso in assoluto tra gli ex sarà certamente un altro: Mario Balotelli.

Dopo aver ritrovato la Serie A, Super Mario si ritrova chiamato a ‘fare i conti’ con il suo passato. Sì perché se è vero che la sua esperienza al Milan è stata relativamente breve, è anche vero che è stata intensa e scandita da tante cose: compresi un bel po’ di goal.