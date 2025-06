I goal al Mondiale e il paragone con Raul: chi è Gonzalo Garcia, il baby già maturo titolare con Xabi Alonso

Due goal in tre gare al Mondiale per Club, dove Xabi Alonso lo ha schierato sempre titolare: conosciamo meglio la baby stella del Real Madrid.

Gonzalo Garcia, un nome da segnare in rosso sul taccuino. La sensazione è che molto presto il ventenne attaccante del Real Madrid si farà conoscere a livello nazionale e internazionale senza bisogno di particolari presentazioni, ma per chi ancora non lo conoscesse allora le sue prestazioni al Mondiale per Club hanno sicuramente attirato l’attenzione.

Tre gare tutte da titolare (in due è rimasto sempre in campo), due goal e un assist ma soprattutto la sensazione di essere un attaccante completo capace di andare oltre ai numeri.

Xabi Alonso ha scomodato un paragone più che illustre, ammettendo che il giovane centravanti spagnolo ricorda per caratteristiche Raul, e sta puntando con decisione su di lui nel Mondiale per Club, tanto che molto probabilmente sarà titolare anche negli ottavi contro la Juventus. Un pericolo non da poco per i bianconeri.