I due Koopmeiners contro in Atalanta-AZ Alkmaar: sfida tra i fratelli Teun e Peer

Per la seconda volta, Teun e Peer Koopmeiners si sfidano a centrocampo: stesso percorso tra Vitesse e Alkmaar, oggi sono avversari in mezzo al campo.

Di nuovo uno contro l’altro. Era già successo in amichevole il 29 dicembre 2022. I due fratelli Koopmeiners tornano ad affrontarsi in campo. Il match tra Atalanta e AZ Alkmaar è l’occasione per Peer e Teun per sfidarsi nuovamente sul rettangolo verde di gioco.

Un vero e proprio derby del cuore per il centrocampista degli orobici, che se la vedrà con il fratello e con la squadra in cui è cresciuto ed è esploso nel grande calcio.



La prima uscita internazionale della stagione per l’Atalanta di Gasperini e chissà se l’ultima in maglia nerazzurra per Teun, al centro di voci di mercato e nel mirino della Juventus.



Un anno e mezzo fa furono gli olandesi ad aggiudicarsi il test amichevole per 1-0, durante la sosta invernale per i Mondiali in Qatar. Questa volta Teun spera di battere il fratello minore Peer.