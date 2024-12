I due anni di Fonseca alla Roma: un percorso deludente e l'incredibile errore dei sei cambi contro lo Spezia

AC Milan vs Roma

L'allenatore rossonero sfida il suo passato: nella capitale due anni anonimi macchiati dall'incredibile gaffe delle sei sostituzioni in Coppa Italia.

Sfida delicatissima per il Milan che questa sera, a San Siro, ospita la Roma di Claudio Ranieri nel posticipo domenicale della diciottesima giornata di Serie A.

Se per i rossoneri il faccia a faccia del Meazza rappresenta uno snodo cruciale nella corso alla zona Champions, Milan-Roma avrà indubbiamente un sapore speciale anche per il tecnico Paulo Fonseca.

L'allenatore portoghese, infatti, sfiderà per la prima volta da ex i giallorossi. Proprio così, perché l'ex guida tecnica del Lille si è seduta sulla panchina della Roma per due stagioni, dal 2019 al 2021 prima dell'addio.