Pubblicità
Pubblicità
Federico Gatti JuventusGetty Images
Claudio D'Amato

I convocati di Spalletti per Bodo/Glimt-Juventus: la decisione su Gatti, chi recupera e chi non gioca

L'elenco dei calciatori bianconeri arruolabili mercoledì nella trasferta Champions in terra norvegese: Spalletti ha risolto il rebus Gatti.

Pubblicità

La Juventus, dopo il mezzo passo falso di Firenze, punta a cambiar marcia in Champions League.

Contro il Bodo/Glimt Luciano Spalletti attende segnali di riscossa da parte dei suoi, che missione ottavi a parte hanno bisogno di un risultato positivo per alzare morale e fiducia nel nuovo corso.

Scelti i calciatori arruolabili in Norvegia, con l'elenco dei convocati reso noto che trasforma in ufficiale la presenza o meno dei calciatori della rosa bianconera: su tutti Federico Gatti, punto interrogativo della vigilia.


  • GATTI GIOCA BODO/GLIMT-JUVENTUS?

    Il difensore, in Scandinavia, non ci sarà. Vittima di un attacco influenzale, Gatti non è stato convocato da Spalletti per Bodo/Glimt-Juventus e dunque resterà a Torino.

    • Pubblicità

  • GLI ALTRI ASSENTI

    Oltre a Gatti, gli altri elementi dell'organico bianconero che salteranno Bodo-Juve saranno: Bremer, Milik, Pinsoglio e Rugani.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I CONVOCATI DI SPALLETTI PER BODO/GLIMT-JUVENTUS

    Portieri: Di Gregorio, Fuscaldo, Perin;

    Difensori: Cabal, Cambiaso, Joao Mario, Kalulu, Kelly, Rouhi;

    Centrocampisti: Adzic, Koopmeiners, Kostic, Locatelli, McKennie, Miretti, Thuram;

    Attaccanti: Conceicao, David, Openda, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Eliteserien
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Fredrikstad crest
Fredrikstad
FRE