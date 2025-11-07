Pubblicità
Gianluca Scamacca ItalyGetty Images
Stefano Silvestri

I convocati di Gattuso per Moldavia-Italia e Italia-Norvegia: prima volta per Caprile, riecco Scamacca, Buongiorno e Ricci

L'Italia ha diramato l'elenco dei convocati per le gare di novembre, le ultime del girone di qualificazione ai Mondiali: presenti una novità e alcuni ritorni.

Ultimo weekend di campionato e poi via con la nuova pausa per gli impegni delle Nazionali: tra queste anche l'Italia, che a metà mese giocherà le ultime due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Moldavia e Norvegia.

A meno di una settimana dall'impegno contro i moldavi, ecco i convocati azzurri: li ha decisi il commissario tecnico azzurro Rino Gattuso, li hanno comunicati la FIGC e gli account social della Nazionale.

Una novità e tre rientri: questo propone il menu della Nazionale in vista delle partite di novembre. 

  • L'ELENCO DEI CONVOCATI

    Questo è l'elenco dei 27 giocatori convocati da Gattuso:

    PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari),Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

    DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter),Raoul Bellanova (Atalanta),Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

    CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

    ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

  • NOVITÀ CAPRILE

    La novità assoluta è la presenza di Elia Caprile: il portiere del Cagliari, uno dei migliori del nostro campionato, si è guadagnato la convocazione grazie alle ottime prestazioni con la maglia dei sardi, dove è arrivato a gennaio dal Napoli nell'ambito di uno scambio con Scuffet venendo poi acquistato in estate a titolo definitivo.

    Caprile fino a oggi ha indossato per due volte la maglia dell'Under 21 azzurra; mai della Nazionale maggiore. Parteciperà al ritiro assieme ad altri portieri, ovvero il titolarissimo Donnarumma, Carnesecchi e Vicario.

  • Buongiorno ItaliaGetty Images

    RIECCO SCAMACCA, BUONGIORNO E RICCI

    Se per Caprile si tratta di una prima volta, tra i convocati azzurri spiccano anche tre ritorni: quelli di Gianluca Scamacca, Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci, tutti a disposizione di Gattuso per le due gare dei prossimi giorni.

    Scamacca si è lasciato alle spalle gli infortuni che lo hanno tormentato nell'ultimo anno, anche se a livello di prestazioni e realizzativo ha ancora diversi step da compiere: in questa stagione ha segnato solo una volta, alla prima di campionato contro il Pisa. Gattuso lo aveva già convocato a settembre, ma il centravanti atalantino aveva dovuto dare forfait per un problema a un ginocchio. L'ultima presenza risale addirittura al quarto di Euro 2024 perso contro la Svizzera. 

    Anche Buongiorno ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici negli ultimi mesi: per questo non giocava a Napoli e non veniva convocato in Nazionale. Ma ora tutto è stato superato e l'ex granata è tornato al 100%.

    La mancata convocazione di Ricci era invece dovuta al ruolo secondario rivestito al Milan nella primissima parte del campionato. Ma l'assenza per infortunio di Rabiot ha riaperto le porte al centrocampista rossonero, finalmente titolare e a segno contro l'Atalanta una decina di giorni fa.

  • CHIESA OUT, BARELLA SQUALIFICATO

    Ancora una volta assente Federico Chiesa, che sta cercando di ritagliarsi un posto al sole nel Liverpool, così come altri giocatori infortunati come Alex Meret, portiere del Napoli.

    C'è invece Nicolò Barella, che però potrà giocare solamente la partita contro la Norvegia: in Moldavia sarà squalificato a causa dei cartellini gialli rimediati nelle partite di ottobre contro Estonia e Israele.

  • QUANDO GIOCA L'ITALIA

    L'Italia si ritroverà lunedì 10 novembre a Coverciano per dare il via al ritiro che la porterà dritta verso le ultime due partite del girone: la prima si giocherà a Chisinau, Capitale della Moldavia, alle 20.45 di giovedì 13, mentre la seconda contro la Norvegia è in programma allo stesso orario tre giorni più tardi, domenica 16.