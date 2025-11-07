I convocati di Gattuso per Moldavia-Italia e Italia-Norvegia: prima volta per Caprile, riecco Scamacca, Buongiorno e Ricci

Se per Caprile si tratta di una prima volta, tra i convocati azzurri spiccano anche tre ritorni: quelli di Gianluca Scamacca, Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci, tutti a disposizione di Gattuso per le due gare dei prossimi giorni.

Scamacca si è lasciato alle spalle gli infortuni che lo hanno tormentato nell'ultimo anno, anche se a livello di prestazioni e realizzativo ha ancora diversi step da compiere: in questa stagione ha segnato solo una volta, alla prima di campionato contro il Pisa. Gattuso lo aveva già convocato a settembre, ma il centravanti atalantino aveva dovuto dare forfait per un problema a un ginocchio. L'ultima presenza risale addirittura al quarto di Euro 2024 perso contro la Svizzera.

Anche Buongiorno ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici negli ultimi mesi: per questo non giocava a Napoli e non veniva convocato in Nazionale. Ma ora tutto è stato superato e l'ex granata è tornato al 100%.

La mancata convocazione di Ricci era invece dovuta al ruolo secondario rivestito al Milan nella primissima parte del campionato. Ma l'assenza per infortunio di Rabiot ha riaperto le porte al centrocampista rossonero, finalmente titolare e a segno contro l'Atalanta una decina di giorni fa.