I convocati di Gattuso per Moldavia-Italia e Italia-Norvegia: prima volta per Caprile, riecco Scamacca, Buongiorno e Ricci

Ultimo weekend di campionato e poi via con la nuova pausa per gli impegni delle Nazionali: tra queste anche l'Italia, che a metà mese giocherà le ultime due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Moldavia e Norvegia.
A meno di una settimana dall'impegno contro i moldavi, ecco i convocati azzurri: li ha decisi il commissario tecnico azzurro Rino Gattuso, li hanno comunicati la FIGC e gli account social della Nazionale.
Una novità e tre rientri: questo propone il menu della Nazionale in vista delle partite di novembre.