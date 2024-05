I convocati del Brasile per la Copa America: escluso Bremer, in difesa c'è Beraldo

Il ct Dorival Junior ha diramato l'elenco dei convocati per la spedizione negli Stati Uniti: Neymar non recupera, c'è Endrick.

Nell'estate degli Europei, uno spazietto nelle cronache europee se lo ritaglierà anche la Copa America, in programma negli Stati Uniti dal prossimo 20 giugno al 14 luglio. Col Brasile che proverà a cancellare la sconfitta interna contro l'Argentina del 2021.

La Seleção e il suo commissario tecnico Dorival Junior, intanto, hanno diramato le convocazioni per le prossime partite: le amichevoli contro Messico e Stati Uniti, in programma nel mese di giugno, e poi, appunto, la Copa America.

Un elenco in cui manca la stella Neymar, ancora ai box per infortunio. E nel quale non è presente nemmeno lo juventino Bremer, snobbato da Dorival.