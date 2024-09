I 20 anni di De Laurentiis da presidente del Napoli: dalla Serie C allo Scudetto

Il 10 settembre di 20 anni fa De Laurentiis diventava presidente del Napoli: ripartito dalla Serie C, ha riportato il Napoli sul tetto d'Italia.

10 settembre 2004 e 10 settembre 2024. 20 anni esatti. Nel mezzo un mondo. Nel mezzo una squadra capace di cambiare la propria percezione e la propria identità, tornando ai fasti di un tempo.

Vent'anni fa Aurelio De Laurentiis diventava il presidente del Napoli ereditando una squadra dissestata dal punto economico e sportivo, chiamata a risorgere dalle proprie ceneri dopo il dichiarato fallimento dell'estate 2004, per ricostruire e ricostruirsi dopo anni di enormi ed evidenti difficoltà.

E' stato un percorso lungo e tortuoso, nel corso del quale sotto la sapiente guida di ADL, il club partenopeo è passato dagli inferi della Serie C sino alla notte del 4 maggio 2023, quella in cui il Napoli è stato in grado di ricucirsi sul petto il tricolore, 33 anni dopo l'ultimo Scudetto targato Diego Armando Maradona.