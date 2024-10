Hummels attacca il Real Madrid sul Pallone d'Oro: "Comportamento un po' trumpiano"

Il difensore della Roma racconta come sta vivendo il momento: "Non so cos'altro aspettarmi, l'autogoal è la ciliegina sulla torta".

Chissà se l'aver partecipato alla cerimonia del Pallone d'Oro possa aver fatto bene, almeno nella testa e nell'umore, a Mats Hummels, che sta vivendo un inizio di avventura con la Roma molto complicato. Il difensore tedesco nel suo podcast ha spiegato come sta affrontando queste difficoltà: "È una sorta di ciliegina sulla torta di cose che non sono andate bene. Le cose possono solo migliorare". Hummels ha anche commentato la sua posizione al Pallone d'Oro e l'atteggiamento del Real Madrid dopo che Vinicius Junior non lo ha vinto. L'articolo prosegue qui sotto