L'esordio di Hummels dopo settimane è il peggiore possibile, entra in Fiorentina-Roma e fa subito autorete

Finalmente in campo, Hummels ha subito segnato per la Fiorentina con uno sfortunato autogoal: esordio da dimenticare per il tedesco.

Tra messaggi social, applausi dei tifosi e stroncature di Juric, Mats Hummels aspettava da settimane il suo esordio con la Roma. Alla fine, dopo sette panchine consecutive, il tedesco è subentrato nella partita del Franchi contro la Fiorentina. Entrando in un incubo.

Sotto di tre reti, con il risultato di 4-1, la Roma ha subito anche l'inferiorità numerica per il doppio giallo a Hermoso. A quel punto, sotto di un uomo, Juric ha mandato in campo Hummels per la prima volta in stagione.

Pronti via, neanche quattro minuti dopo il suo ingresso in campo, Hummels ha segnato. Non nella porta della Fiorentina, ma bensì in quella della Roma: sfortunato colpo di testa dopo quello di Kean e quinto goal dei padroni di casa.