Hummels al Bologna? È stato contattato, può arrivare per giocare la Champions League

Il tedesco, già accostato anche alla Roma e al Como, può venire a giocare in A: sarebbe il sostituto di Calafiori, destinato all'Arsenal.

Dove giocherà Mats Hummels? Domanda non banale, se è vero che, nonostante la sconfitta contro il Real Madrid in finale, si parla di uno dei migliori giocatori della scorsa edizione della Champions League.

A tal proposito, attenzione anche allo scenario di vedere il tedesco in Serie A: precisamente al Bologna, che secondo Sky lo ha contattato in maniera concreta con l'intenzione di provare a portarlo in Italia a parametro zero.

Sarebbe un innesto di esperienza in vista della prossima annata, che vedrà i rossoblù disputare la Champions League per la prima volta nella propria storia dopo la nuova denominazione.