Hull City-Fiorentina dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Altro test match per la formazione viola: tutto sulle formazioni ufficiali e dove guardare la partita in TV e streaming.

Prosegue il precampionato della Fiorentina di Raffaele Palladino che, dopo aver giocato contro Bolton (pareggio per 1-1) e Preston (sconfitta per 2-1), affronta nel giro di pochi giorni l'Hull City.

Gli inglesi sono ormai agli sgoccioli con la preparazione, considerando che il 10 agosto scenderanno in campo contro il Bristol City per la prima giornata di Championship.

Ha più tempo, invece, la formazione viola che mira a consolidare i concetti calcistici del nuovo allenatore, dopo le ultime stagioni concluse con due finali europee, ma con Vincenzo Italiano alla guida.

In questa pagina troverete tutte le informazioni utili per seguire Hull City-Fiorentina: le formazioni ufficiali e dove guardarla in TV e streaming.