Hugo Mallo, ex Celta Vigo, dovrà difendersi dall'accusa di abuso sessuale: nel 2019 avrebbe palpeggiato una donna all'epoca mascotte dell'Espanyol.

Guai giudiziari per Hugo Mallo.

Lo storico ex capitano del Celta Vigo, difensore oggi in forza ai brasiliani dell'Internacional di Porto Alegre, come riporta 'La Repubblica' è accusato di abusi sessuali.

Mallo, classe '91, dovrà andare a processo per la denuncia di una donna all'epoca mascotte dell'Espanyol.