Hugo Ekitike, il gioiello francese nel mirino di Manchester United, Liverpool ed Arsenal

L'ex attaccante del Paris Saint-Germain, 22 anni, sta attirando molto interesse nella Premier League grazie alle sue ottime prestazioni.

Hugo Ekitike, nel corso della finestra invernale di calciomercato, non è stato contento nel vedere Omar Marmoush lasciare l’Eintracht Francoforte per trasferirsi al Manchester City. I due si erano trovati bene sia dentro che fuori dal campo, cosa che spiega perché il talento francese cerca di guardare il suo ex compagno di squadra in azione con i Citizens ogni volta che può.

"Abbiamo condiviso grandi momenti insieme", ha dichiarato Ekitike al sito ufficiale della Bundesliga il mese scorso. "E spero che potremo giocare di nuovo insieme o affrontarci presto".

Si tratta di una possibilità concreta, poiché hanno preso sempre più vigore le voci secondo le quali Ekitike è destinato a finire in Inghilterra nel corso della prossima estate, con il Manchester United che viene dato in vantaggio nella corsa che porta al suo cartellino.

Ma Ekitike sarebbe l'elemento giusto per la rivoluzione guidata da Ruben Amorim all'Old Trafford? GOAL vi svela tutto quello che c'è da sapere su di lui...