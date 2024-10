Holden Trent è morto, MLS e calcio in lutto: chi era il 25enne scomparso giovanissimo

Il calcio statunitense piange la scomparsa di Holden Trent: il cordoglio del Philadelphia Union, con cui era sotto contratto da due anni.

Holden Trent, giovane portiere del Philadelphia Union - squadra della MLS americana - è morto: aveva appena 25 anni. L'annuncio della scomparsa dell'estremo difensore statunitense è stato dato sia dalla famiglia che dal club, devastati per la morte del classe 1999.

Nella giornata di venerdì la famiglia aveva annunciato di come Holden fosse entrato in terapia intensiva, prima della notizia della morte comunicata sabato. Non è chiaro, per ora, il motivo che ha portato Trent al ricovero e dunque, alla scomparsa.

Sotto contratto con il Philadelphia Union dal 2022, Holden Trent ultimamente faceva parte della seconda squadra, l'Union II, nella MLS Next Pro. Purtroppo non è mai riuscito ad esordire in prima squadra e nella MLS.